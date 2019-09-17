Обмен "всех на всех" под угрозой срыва: глава МИД Пристайко указал на главные риски

17.09.2019 11:48

Глава МИД Украины Вадим Пристайко публично признал, что формула президента Владимира Зеленского "всех на всех" на самом деле не является жизнеспособной.

Обмен пленных по формуле "всех на всех" с боевиками "Л/ДНР" и РФ осуществить крайне сложно одновременно по двум причинам, передает Диалог.UA.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. "Что касается обмена, я вам скажу, что идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной, потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все"", - отметил глава МИД. Так, по его словам, во-первых, главари "Л/ДНР" пытаются внести в обменные списки уголовников, а во-вторых, Киев не имеет возможности выяснить судьбу пропавших без вести. "Когда в этих списках появляются криминальные "авторитеты", которые являются друзьями тех, кто находится с другой стороны, и их пытаются запихнуть в список как материал для обмена, а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношение к этому конфликту, тогда эти списки не согласованы", - пояснил Пристайко.