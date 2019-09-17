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Обмен "всех на всех" под угрозой срыва: глава МИД Пристайко указал на главные риски

17.09.2019 11:48
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Обмен "всех на всех" под угрозой срыва: глава МИД Пристайко указал на главные риски

Глава МИД Украины Вадим Пристайко публично признал, что формула президента Владимира Зеленского "всех на всех" на самом деле не является жизнеспособной.

Обмен пленных по формуле "всех на всех" с боевиками "Л/ДНР" и РФ осуществить крайне сложно одновременно по двум причинам, передает Диалог.UA.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. "Что касается обмена, я вам скажу, что идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной, потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все"", - отметил глава МИД. Так, по его словам, во-первых, главари "Л/ДНР" пытаются внести в обменные списки уголовников, а во-вторых, Киев не имеет возможности выяснить судьбу пропавших без вести. "Когда в этих списках появляются криминальные "авторитеты", которые являются друзьями тех, кто находится с другой стороны, и их пытаются запихнуть в список как материал для обмена, а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношение к этому конфликту, тогда эти списки не согласованы", - пояснил Пристайко.



Теги: Украина, Донбасс, конфликт, список, МИД, уголовник, ДНР, ЛНР, боевики, обмен пленными, Зеленский
 
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