Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!

18.09.2019 10:46

В США заявили о готовности помощь президенту России Владимиру Путину вывести свои войска с украинского Донбасса

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает ТСН.

«Думаю, есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы удерживать Донбасс. Россия получает совершенно противоположный результат от того, который хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе», — отметил он.

Волкер уточнил, что помощь в этом России готовы оказать сразу несколько раз.

«Это — причина, почему Россия должна хотеть прекратить это. И мы, и французы, и немцы, и украинцы — все готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, все движения Украины в сторону Европы, ЕС, НАТО могут быть заблокированы из-за Минских соглашений по «формуле Штайнмайера». Такое заявление сделал российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов в интервью Ukrlife.TV.

Экс-советник президента рассказал, что Минские соглашения – это своего рода «ускоренная формула ликвидации суверенитета Украины». По этой причине украинской стороне в первую очередь необходимо «похоронить формулу Штайнмайер и Минский протокол».

Также Андрей Илларионов сообщил, что для Украины может быть выгодным лишь Минский протокол 3, однако на это необходим целый ряд условий.

«Единственный шанс, оставить Минский протокол 3. Только в том случае, если туда добавляется Крым, Севастополь, Керченский пролив, ну и снимается вся эта ерунда по поводу закона об особом статусе, выборов и … до обеспечения безопасности», – уточняет экономист.

При этом он заявляет, что сейчас украинской стороне необходимо отложить этот вопрос, пока страна не обретет стабильное положение:

«А еще лучше отложить это на некоторое время, до тех пор, пока Украина не станет сильной экономически, политически, граждански, финансово. Когда появятся ресурсы для того, чтобы интегрировать «оболваненное» население Донбасса за эти пять лет — этим можно заниматься».

По словам Илларионова, из террористов сделать законопослушных граждан, которые стремятся к цивилизованному обществу не получится, а полагать иначе – попросту наивно.

Подводя итоги, экономист заявил, что действительно, у Минского протокола шанс есть, однако нормандский формат следует «усыпить», забыть даже не на время, а навсегда.

Источник: https://politeka.net