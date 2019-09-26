Один из главарей ОРДО инициирует срочную мобилизацию, а уклонистов призывает отдать «под трибунал»

26.09.2019 08:48

Один из главарей подразделений НВФ «ДНР» известный по позывному «Ольхон» на своей странице в соцсети заявил о необходимости провести мобилизацию в «республике», при этом уклонистов и дезертиров он предлагает отдавать под трибунал и «прислонить к стенке» по законам военного времени.

По его словам, «призыв на действительную военную службу граждан ЛДНР в НМ ЛДНР уже как минимум три года должен был производиться». «Ольхон» возмущается, что в 2014 году в «армию» шли новички, а сейчас не хотят:

«Стенания про то, что мол молодых и не обученных пошлют на фронт, то мимо кассы. Думаете в 2014 году ко мне в роту одни „псы войны“ приезжали?!

Было достаточно много не служивших в армии и приходилось обучать их и получалось некоторых обучить и вышли с них очень даже хорошие солдаты и сержанты. Было бы желание у командира планомерно и целенаправленно проводить занятия с личным составом и учить их военному делу не взирая на сложности и трудности».

Также, «Ольхон» вспомнил, что члены НВФ, служившие в его подразделении, довольно быстро стали «одними из лучших»:



«Все кто служил под моим командованием знают таких бойцов, как „Нур“, „Ваха“, „Ботаник“, „Заика“, „Фикс“, „Зеленый“, а эти молодые человеки пришли ко мне на службу без единого дня службы в армии и никто не скажет что у нас в роте они были не одними из лучших. Так что чем быстрее начнется призыв в армию, тем лучше. А в случае активизации боев необходимо провести мобилизацию, а уклонистов и дезертиров под трибунал и „прислонить к стенке“ по законам военного времени».

Источник: https://donpress.com