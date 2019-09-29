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Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО
В ОРДЛО на сегодняшний день действуют диверсионные группы патриотов Украины.
Об этом сообщил в эфире ObozTV ветеран АТО, украинский волонтер Мирослав Гай, передает donpress.
По его словам, говоря о недавней попытке подрыва моста в неподконтрольном Украине Луганске и взрыве на складе боеприпасов в неподконтрольном Украине Донецке. Гай добавил, что диверсии иногда устраивают патриоты Украины:
«Есть люди, которые не могут смириться с утратой дома. Которые понимают, что идет агрессия РФ. Которые готовы сопротивляться. Это нормально для страны, где идет война. Недавно, когда приходил очередной гумконвой и пригоняли БК из РФ, была попытка подорвать опоры моста, через который он шел. Не смогли подорвать — выдержала конструкция. Сейчас мы видим, что подорвали склад. Т. е. люди Донбасса понимают, что означает, когда приходит новый боекомплект из России. Это означает расширение войны, боевых действий. И есть такие партизанские отряды, которые реагируют».
Гай добавил, что ВСУ не имеют никакого отношения к партизанским группам:
«Ну конечно нет. Вооруженные силы придерживаются Минских соглашений».
Волонтер выразил мнение, что подрывная деятельность на территории ОРДЛО должна проводиться постоянно:
«Но у нас сейчас идут разговоры о „потеплении отношении“. Я буквально два дня назад вернулся с Донбасса и собственными ушами слышал это „потепление“. Там работают артиллерийские батареи по нашим позициям. Там откровенно просто стреляют. Причем это не единичные случаи, а массовые обстрелы».
Теги: Донбасс, боеприпасы, АТО, партизаны, обстрелы, ОРДЛО, ДРГ, Минские соглашения
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