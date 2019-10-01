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Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер
Главной целью своего президентского срока Владимир Зеленский давно объявил окончание войны на временно оккупированном Донбассе, однако есть определенные тревожные мнения насчет успешности заключения мира с агрессором РФ.
Блогер Елена Кудренко подчеркивает, что президент Владимир Зеленский видит миссию срока на высоком посту в "окончании войны" на Донбассе, но в реальности Украину могут ждать неприятные "сюрпризы", пишет "Диалог.UA", ссылаясь на ее Facebook.
О желании Зеленского объявлено, это озвучено, и теперь мы получаем вот что: - "отодвинутая" линия разграничения, которая будет двигаться на всю Донецкую и Луганскую область. Скажете, не будет? Так нет таких предпосылок. Мы отходим - они окапываются. Мне интересно, что может почувствовать Краматорск, Славянск тот же, откуда люди уже бежали однажды. Это вполне реально, учитывая, что мы сдаем позиции; - русские во власти. Они есть. С русскими женами, с крымскими "бизнесами", с российскими друзьями и партнерами. Окончим войну на своих условиях? Да неужели? - Теракты. Страна наводнена оружием, передел собственности, месть политическим оппонентам - у меня ощущение, что в разгар войны при Порошенко было безопаснее в том же Киеве, чем сейчас; - мы не воюем, мы "миримся", но территории теряем. И ходы делаем проигрышные. И ребята умирают по-прежнему. Предположу, что с приходом этого "миротворца" страна разделилась на пассив, беззаботных pohuyистов и актив. Будто одному этому активу нужна эта страна, эта война и эти территории. Теперь будут защищать свой дом с плохим тылом (а он и так был не ахти), без поддержки верховной власти с рушащейся структурой помощи армии, невесть откуда появившимся и требующем продажи "надлишковим майном" и паркетными генералами. Как будто отдано все на самотек - вы там воюйте, но пусть это будут ваши проблемы. Мстите сепарам, но наши суды продолжат их выпускать. Гордитесь своими наградами, но это ваш клуб по интересам. Страна от вас устала. Вот так мы "заканчиваем" войну. Славянск готов вернуться под флаг "днр"?
Теги: Донбасс, война, мир, Славянск, флаг, ДНР, РФ, Зеленский
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