- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- В ОРДО бойцов ВСУ приговорили к 16 годам тюрьмы14:48
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»11:00
- Пушилин не собирается отдавать Украине контроль над границей на Донетчине10:12
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»08:30
- Озвучена дата начала разведения сил и средств на Донбассе07:16
- «Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе22:06
Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты
В неподконтрольном украинской власти Донецке «налоговая ДНР» требует от предпринимателей повысить заработную плату своим работникам. Сетования на то, что у малых и средних предприятий нет роста оборота, – не принимаются. Несогласным грозят проверками. Об этом предприниматели сообщают в соцсетях.
Предприниматели жалуются, что «нагрузка налоговая увеличивается с геометрической прогрессией ежемесячно».
В частности, Евгения отмечает, что от ее предприятия требовали повышения зарплат до 10 000 руб. (3 846 грн. по местному курсу валют). «Кировский район. Мы аргументировано объяснили, что в нашей сфере зарплат от 10 000 руб. нет», – сообщила женщина.
Елена М., чье предприятие зарегистрировано в Калининском районе, также констатирует: «В налоговой требуют повышения зарплат продавцам, что на данный момент просто невозможно».
«Это, похоже, во всех налоговых...."Вы понимаете – указание пришло"...."А покажите указание, документ"...."Нууууу, от нас требуют, да видим, что у суммы у вас небольшие, но вы ж понимаете....показатели роста должны быть....требуют"», – дополняет Яна.
При этом идти в открытую против «налоговой» никто не решается, т. к. многие столкнулись с ответными «санкциями» – либо проверки «насылают», либо отчеты не принимают, а потом накладывают штраф за их несвоевременную сдачу. Участники дискуссии «со стороны» уверяют, что «налоговики» не имеют права «давить на бизнес». «Ну вы даете! Вы что, с Луны свалились? Никто отчет не примет, впаяют штрафные санкции вдобавок. Здесь из серии добровольно-принудительно. И в личном кабинете [через сайт] тем более [не примут]. Отчеты НЕ принимают, если их не будет устраивать [налоговая] нагрузка. Они отменяют, и не принимают отчет...», – отвечает таким «консультантам» из собственного опыта Яна.
«Не отказывают в приеме отчета, но звонят и просят поднять налог до определенного процента от оборота. Например, по аренде недвижимости налог на прибыль – 2,25% от оборота. Буденновский район. Это через личный кабинет... Проверку нашлют. Столкнулись в прошлом году. Если у вашего предприятия не к чему придраться, можете не поднимать зарплату. А если есть, то не рискуете. Дороже выйдет», – делится своей ситуацией Елена С.
Сторонники «республики» настаивают, что для проверок должны быть основания. Предприниматели констатируют:
- Виктория: «Найдут к чему придраться»;
- Сергей: «Это точно... был бы объект, субъект... а к чему придраться всегда найдут».
Некоторые предприниматели пробуют выйти из положения, подняв зарплаты на несколько сотен рублей. Но не у всех такая схема «проходит»:
- Виктория: «Во всех налоговых так, вас не могут заставить, но, чтобы снять этот вопрос, увеличьте зарплату на 200 руб. (77 грн, – ред.) и все, они отстанут».
- Елена С.: «Мы пробовали. Не отстали :-)».
«Пусть "нарисуют" показатели роста... как в телевизоре – крупными мазками», – саркастически советует Инна.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, зарплата, повышение, ДНР, предприниматели
- Как заработать в “ДНР”
- У Путина пообещали «значительно» повысить зарплаты в ОРДО
- А цены на 30%»: В соцсетях отреагировали на повышение зарплат в «ДНР»
- Главарь "ДНР" Захарченко пообещал "достойную зарплату" на "отжатых" украинских предприятиях
- «Власти» ОРДО обманули «бюджетников» с «повышением зарплаты»
- Главный «налоговик» «ДНР» пообещал, что зарплаты в «республике» вырастут до одного миллиона рублей в месяц – «оно получится само собой». ВИДЕО
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- В ОРДО бойцов ВСУ приговорили к 16 годам тюрьмы14:48
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»11:00
- Пушилин не собирается отдавать Украине контроль над границей на Донетчине10:12
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»08:30
- Озвучена дата начала разведения сил и средств на Донбассе07:16
- «Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе22:06
- Медики рассказали, чем вреден горячий кофе19:00
- Разумков уходит: назван главный кандидат на пост главы «Слуги народа»18:45
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- Транзит газа: Путин заявил о готовности подписать контракт по нормам ЕС18:15
- Зеленский и Лукашенко встретятся на Форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире18:00
- В Раде назревает бунт против капитуляции на Донбассе - Зеленскому выдвинули требование 17:40
- Источник: Генпрокуратура Украины готовит подозрение Петру Порошенко17:20
- ОСТОРОЖНО! Украинские торговые точки заполонило поддельное сливочное масло17:00
- Мурашки по коже: украинцев ошарашили вестью о Яценюке16:48
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Медики рассказали, чем вреден горячий кофе19:00
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия10:32
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Не открывайте зонтик в помещении: "парасольные" приметы и суеверия22:40
- Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы 20:42
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- В Украине появится военная полиция: что нужно знать