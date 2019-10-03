Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера"

03.10.2019 10:55

Российско-террористические войска значительно усилили обстрелы на оккупированном Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера", разжигая бои и наступая на ВСУ по всей линии фронта.

За прошедшие сутки, 2 октября, вооруженные формирования "Л/ДНР" и наемники Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает Диалог.UA.

Зафиксировано, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Оккупанты РФ ударили по ВСУ в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого. Также боевики трижды били вблизи Павлополя с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометных выстрелов неподалеку Новотроицкого, Авдеевки, Водяного, Николаевки, Новогнатовки.

Новогригорьевки, Верхнеторецкого. Кроме того, армия РФ совершила множество обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Крымского, Зайцево, Катериновки, Южного, Новолуганского, Троицкого, Кряковки, Луганского.

К сожалению, в результате вражеского обстрела один военнослужащий ВСУ получил ранения. И уже с начала текущих суток гибридная армия Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.



Источник: www.dialog.ua