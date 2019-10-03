Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера"

03.10.2019 10:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера"

Российско-террористические войска значительно усилили обстрелы на оккупированном Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера", разжигая бои и наступая на ВСУ по всей линии фронта.

За прошедшие сутки, 2 октября, вооруженные формирования "Л/ДНР" и наемники Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает Диалог.UA.

Зафиксировано, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. 

Оккупанты РФ ударили по ВСУ в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого. Также боевики трижды били вблизи Павлополя с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометных выстрелов неподалеку Новотроицкого, Авдеевки, Водяного,  Николаевки, Новогнатовки.

Новогригорьевки, Верхнеторецкого. Кроме того, армия РФ совершила множество обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Крымского, Зайцево, Катериновки, Южного, Новолуганского, Троицкого, Кряковки, Луганского.

К сожалению, в результате вражеского обстрела один военнослужащий ВСУ получил ранения. И уже с начала текущих суток гибридная армия Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ, наступление, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх