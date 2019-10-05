Как «волгоградские старатели» на Донбассе отходы поедают

05.10.2019 14:28

Последние годы мариупольцы страдают от зловоний, распространяющихся от иловых отстойников. Решение проблемы - в строительстве новой станции очистки сточных вод. Это дорогостоящий финансовый проект, на реализацию которого понадобятся нереальные средства и очень много времени. Но оказывается, есть решение менее затратное, пишет 0629.

Еще до войны, в 2013 году, компания «Вода Донбасса» в Мариуполе рассказала горожанам об экспериментальном проекте по очистке иловых отходов с помощью специальных червей – «волгоградских старателей». К сожалению, сначала из-за финансовых трудностей "Воды Донбасса", а потом и из-за войны, этот проект так и остался «анонсом в медиа». Червей в Мариуполе не закупили. Зато их приобрели в нескольких других городах Донецкой области. Например, в Лимане.

Как рассказала Лариса Гусева, зам. директора областного департамента ЖКХ, сейчас «старатели» живут и работают в Лимане и в нескольких городах на оккупированной территории.

Что же это за «зверь» такой, червь-старатель, и насколько он эффективен?

Черви-старатели были получены лабораторным путем специально для переработки иловых отходов. Но их можно использовать и для фильтрации воды. Правда, технология очистки воды более дорогостоящая. А поскольку в компании «Вода Донбасса» и раньше были финансовые трудности, решили в виде эксперимента использовать червей только для переработки ила, который образуется в канализации.

Червяки эти замечательны тем, что могут легко переключаться с одного вида пищи, на другой.

Они не прихотливы.

«Старатели» живут и работают при температуре от 8 до 29 градусов. И это единственная сложность в их использовании, поскольку нужно делать специальные отсеки, где обеспечивать необходимый разбег температуры.

В случае низких температур "старателей" накрывают пленкой, создавая парниковый эффект.

Они поселяются в иловых отстойниках и поедают ил. В прямом смысле слова. То есть «волгоградские старатели» перерабатывают продукты нашей с вами жизнедеятельности, в результате выдавая на-гора чистейший гумус.

«Ил из канализации имеет четвертый класс опасности. Это самый низкий класс, тем не менее, эти отходы нельзя хранить просто так – нужно обустраивать специальные полигоны. Так вот, черви-старатели уничтожают все токсические вещества, поедая ил. Они их перерабатывают, и в результате мы получаем гумус, который является одним из лучших удобрений. Я использовала гумус, который получают в Лимане, – помидоры с ним растут, как сумасшедшие», - рассказала Лариса Гусева.

В год один такой старатель может производить до 100 кг гумуса.

Чем лиманские «старатели» могут помочь Мариуполю

По словам Ларисы Гусевой, в Лимане в 2013 году купили три семьи «волгоградских старателей». В каждой семье – по 500 особей.

Сколько их сейчас – никто не знает. Червячки исправно работают, перерабатывая ил и производя чистые органические удобрения.

«Проблема на сегодняшний день заключается в том, что мы не можем продавать получаемый гумус. Для этого необходимо сертифицировать продукцию», - поясняют в департаменте ЖКХ

Если бы это удалось сделать, тогда польза от «старателей» была бы тройная:

1.Переработка иловых отходов в канализации

2.Сокращение площадей иловых отстойников

3.Получение прибыли. Среди фермерских хозяйств, причем не только в Украине, спрос на органические удобрения велик.

Лариса Гусева считает, что «старатели» вполне могли бы справиться с проблемой иловых отстойников в Мариуполе.

«Для такого города, как Мариуполь, трех семей "старателей", конечно, мало. Но можно было бы закупить 10 семей. Они недорого стоят. Главное - они дают результат».

К сожалению, "старатели" не способны перерабатывать промышленные отходы, и, конечно, не смогут принципиально решить проблему сточных вод в больших городах. Но как один из эффективных инструментов решения проблемы - почему бы и нет.