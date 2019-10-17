Главная / Новости / Донецкая область / В ОРДО анонсировали открытие «представительского центра ДНР» в Бельгии
Последние новости раздела
- В ОРДО анонсировали открытие «представительского центра ДНР» в Бельгии14:17
- В ОРДО рассказали, что привез очередной «гумконвой» из РФ13:01
- Подразделения НВФ 30 раз открывали огонь на Донбассе: один боец ВСУ ранен, один погиб11:00
- Гиркин «опустил» Бородая «ниже плинтуса»: Я ему даже кухню не доверил бы, не то что взвод08:47
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео07:45
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны21:48
- На Донбассе сотрудники СБУ задержали члена НВФ «ЛНР»20:27
- Разведение войск? Боевики на Донбассе приведены в полную боевую готовность20:00
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»19:30
- Пушилин назвал главное условие полного выполнения «Минска»19:01
В ОРДО анонсировали открытие «представительского центра ДНР» в Бельгии
17.10.2019 14:17
Так называемый «представительский центр ДНР» в Бельгии откроется 18 октября 2019 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства иностранных дел ДНР».
В оккупационном «ведомстве» отметили:
«В пятницу, 18 октября 2019 года, в городе Дендермонде в Бельгии состоится торжественное открытие представительского центра ДНР».
Члены НВФ отметили, что открытие центра «поспособствует укреплению информационных, культурных и экономических связей в рамках публичной дипломатии, а также послужит связующим звеном между народами Донбасса и Бельгии».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Бельгия, ДНР, ОРДЛО
Читайте также:
- Главарь "ДНР" сжег все мосты
- Все данные по обстрелам со стороны боевиков и их попыткам атаковать
- Стало известно о главной проблеме боевиков на Донбассе
- Из-за захвата в плен боевиков командиров ДНР заменят на кадровых офицеров РФ
- Бойцы ООС уничтожили пулеметную позицию «ДНР». ВИДЕО
- В Макеевке открыли огромный мемориал в честь "защитников ДНР"
- В ОРДО анонсировали открытие «представительского центра ДНР» в Бельгии14:17
- В ОРДО рассказали, что привез очередной «гумконвой» из РФ13:01
- Подразделения НВФ 30 раз открывали огонь на Донбассе: один боец ВСУ ранен, один погиб11:00
- Гиркин «опустил» Бородая «ниже плинтуса»: Я ему даже кухню не доверил бы, не то что взвод08:47
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео07:45
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны21:48
- На Донбассе сотрудники СБУ задержали члена НВФ «ЛНР»20:27
- Разведение войск? Боевики на Донбассе приведены в полную боевую готовность20:00
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»19:30
- Пушилин назвал главное условие полного выполнения «Минска»19:01
- В ОРДО анонсировали открытие «представительского центра ДНР» в Бельгии14:17
- Цена на газ для украинцев снизится в октябре14:05
- В Киеве «заминировали» суд перед началом заседания по Приватбанку13:47
- Украинцам будут доплачивать за коррупционеров, отмазаться не выйдет: «до 12 миллионов»13:35
- Украина может лишь частично отказаться от реализации «формулы Штайнмайера» - эксперт13:14
- В ОРДО рассказали, что привез очередной «гумконвой» из РФ13:01
- Зинченко сделал предложение своей девушке на футбольном поле12:51
- Как денационализация «ПриватБанка» скажется на карманах украинцев: прогноз12:40
- «Заживем!»: Кабмину дали поручение увеличить «минималку» и прожиточный минимум в Украине12:20
- Народный синоптик составил прогноз погоды на зиму в Украине12:01
- Медиум пояснил, как "советская" привычка отпугивает от вас деньги09:32
- Чем опасны оскорбления в адрес родственников: дельные советы от экспертов09:15
- Врачи назвали оптимальное время для первой чашки кофе08:30
- Как избавиться от кашля без лекарств07:13
- Названа порция сала, имеющая противопростудный эффект22:40
- Ученые: Кофе способен спровоцировать выкидыш16:15
- Артрит: названы первые симптомы15:15
- Нумерологи рассказали, как по дате рождения вычислить, сколько будет детей12:46
- Врачи посоветовали, как нормализовать давление без лекарств11:50
- Врачи рассказали о пользе яблочного уксуса09:48
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Астролог составил особенный гороскоп на неделю для пяти знаков Зодиака
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
- 30 боевиков уничтожены, подбита бронетехника: "Азов" разгромил российских оккупантов на Донбассе - видео
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского
- Разоблачение Рябошапки и мощное заявление Зеленского: главное за последние часы
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»