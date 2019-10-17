В ОРДО анонсировали открытие «представительского центра ДНР» в Бельгии

17.10.2019 14:17

Так называемый «представительский центр ДНР» в Бельгии откроется 18 октября 2019 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства иностранных дел ДНР».

В оккупационном «ведомстве» отметили:

«В пятницу, 18 октября 2019 года, в городе Дендермонде в Бельгии состоится торжественное открытие представительского центра ДНР».

Члены НВФ отметили, что открытие центра «поспособствует укреплению информационных, культурных и экономических связей в рамках публичной дипломатии, а также послужит связующим звеном между народами Донбасса и Бельгии».

Источник: https://donpress.com