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В ОБСЕ заявили, что на Донбасс въехала очередная автоколонна с гумпомощью из РФ
В неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей 17 октября были замечены две колонны грузовиков из Российской Федерации.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает donpress.
«В южных районах неподконтрольного правительства Луганская члены патруля Миссии видели автоколонну, которая заехала на парковку с севера. Автоколонна состояла из 10 грузовиков (без номерных знаков) с белыми прицепами, на которых трехцветный флаг, используемый вооруженными формированиями, и надписи» Гуманитарная помощь от Российской Федерации» (на русском языке), а также 4 транспортных средства (1 с российскими номерными знаками и с табличками «ЛНР»)», — говорится в отчете.
Сообщается, что в тот же день на южной окраине неподконтрольного Харцызска ОБСЕ зафиксировали автоколонну из 25 грузовиков с российскими номерными знаками. На двух из них была надпись «Гуманитарная помощь от Российской Федерации». Автоколонну, которая двигалась на запад, сопровождали 5 транспортных средств с табличками «ДНР».
«В тот же день тот же конвой был вновь замечен в н.п. Макеевка (неподконтрольный правительства, 12 км к северо-востоку от Донецка), когда он направлялся по дороге в направлении границы с Российской Федерацией. На лобовом стекле всех грузовиков были картонные таблички с надписью „Пусто“ на русском языке», — сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, граница, гуманитарная помощь, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, колонна, конвой
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