В н.п. Кутейниково с рельсов сошел вагон с цистерной сжиженного газа

20.10.2019 11:32

Во временно оккупированном н.п. Кутейниково Амвросиевского района сошел в рельсов вагон с цистерной сжиженного газа. Цистерна опрокинулась.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном н.п. Кутейниково Амвросиевского района на газораспределительной стации на улице Октябрьской, накануне, 18октября 2019 года, с рельсов сошел вагон с цистерной сжиженного газа, цистерна опрокинулась.

По «официальным» сообщениям, утечки газа не произошло, а восстановительные работы запланированы на 19 октября 2019 года.