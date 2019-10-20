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В н.п. Кутейниково с рельсов сошел вагон с цистерной сжиженного газа

20.10.2019 11:32
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В н.п. Кутейниково с рельсов сошел вагон с цистерной сжиженного газа

Во временно оккупированном н.п. Кутейниково Амвросиевского района сошел в рельсов вагон с цистерной сжиженного газа. Цистерна опрокинулась.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном н.п. Кутейниково Амвросиевского района на газораспределительной стации на улице Октябрьской, накануне, 18октября 2019 года, с рельсов сошел вагон с цистерной сжиженного газа, цистерна опрокинулась.

По «официальным» сообщениям, утечки газа не произошло, а восстановительные работы запланированы на 19 октября 2019 года.



Теги: Донбасс, газ, рельс, цистерна, восстановление, вагон, Амвросиевский район
 
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