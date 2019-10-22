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Соцсети: На северо-западе Горловки идет бой
22.10.2019 21:38
Сегодня около 17:00 в северной части неподконтрольной украине Горловки Донецкой области разгорелся бой.
Об этом сообщают местные жители в социальной сети, передает donpress.
По словам горловчан слышны сильные залпы:
«С непривычки передернуло от залпа на западе Горловки»
«Интересно, что это так бумкнуло.»
«16:58 Бой на севере Горловки»
В свою очередь, подконтрольные ОРДО ресурсы сообщают об обстреле поселка Зайцево и призывают горловчан быть острожными:
16:57 Север, район Зайцево под обстрелом. Со стороны Жованки применяется БМП1. Жителям северных районов быть осторожными.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, бой, обстрелы, БМП, Зайцево, залпы
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