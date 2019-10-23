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«Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова
Из сообщения на Facebook-странице уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой стало известно, что украинским пенсионерам из числе внутренне перемещенных лиц, а также тем, которые проживают на территории ОРДЛО не выплатили 33 миллиарда и 600 миллионов гривен.
Как информирует replyua.net, Денисова, в частности, побывала на выездном заседании профильного парламентского комитета в Краматорске по мониторингу соблюдения прав граждан украинского государства, которые проживают в районе проведения Операции объединенных сил, а также на временно оккупированной территории Донбасса. «Наиболее вопиющая ситуация сложилась с выплатой пенсий гражданам из числа ВПО, а также жителям неподконтрольных правительству Украины территорий. На 01 сентября 2019 года 259,6 тысячи пенсионерам ВПО не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8096 623,4 тысячи гривен, что связано с прекращением их выплаты и отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины».
По ее словам, в среднем задолженность достигает тридцать одной тысячи на одного человека, а общая сумма невыплаченных пенсий людям, которые состоят на учете в органах Фонда на оккупированных землях Украины, в период с июня 2016-го по апрель 2018-го, составляет 33,6 миллиарда гривен.
Теги: Донбасс, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, пенсии
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