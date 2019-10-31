На Донбассе действует «желтый» режим: носите документы и подчиняйтесь правоохранителям

31.10.2019 14:03

Приказом командующего Объединенных сил в районе проведения ООС в Донбассе ввели режим «желтый». Он объявлен еще 28 октября, но мариупольцы не ощутили на себе его действия.

Сообщил о введении особого режима штаб ООС, пишет 0629.

Теперь нахождение и перемещение лиц в зоне ООС осуществляется только при наличии документов и с осмотром личных вещей и транспортных средств.

В период действия режима "желтый" работники правоохранительных органов имеют специальные полномочия.

Полиция может применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению операции Объединенных сил.

У граждан могут проверить документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности.

Разрешается осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся.

Правоохранители смогут входить в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, а также использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам.

При определенных условиях обстановки разрешается временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан из этих участков, отбуксировать транспортные средства.

Кроме того, полиции можно будет использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Для лиц, не привлеченных в Объединенные силы, установлены следующие ограничения:

-въезд (выезд) в район проведения операции;

-получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;

-допущение представителей органов государственной власти;

-хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезного военных образцов, несовременного стрелкового, спортивного, учебного, охотничьего нарезного и гладкоствольного), боеприпасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и т.д.), наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;

-осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемок;

-использование в транспортных средствах любых радиостанций; проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;

-посещение лесных массивов, отдельных районов местности;

-перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;

-ограничение движения транспортных средств по объездным путям;

-выполнение мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах.

"Убедительно просим придерживаться данных правил. С проблемными вопросами обращайтесь к call-центру Объединенных сил: (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99",- сообщило командование операции Объединенных сил.