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На Донбассе действует «желтый» режим: носите документы и подчиняйтесь правоохранителям
Приказом командующего Объединенных сил в районе проведения ООС в Донбассе ввели режим «желтый». Он объявлен еще 28 октября, но мариупольцы не ощутили на себе его действия.
Сообщил о введении особого режима штаб ООС, пишет 0629.
Теперь нахождение и перемещение лиц в зоне ООС осуществляется только при наличии документов и с осмотром личных вещей и транспортных средств.
В период действия режима "желтый" работники правоохранительных органов имеют специальные полномочия.
Полиция может применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению операции Объединенных сил.
У граждан могут проверить документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности.
Разрешается осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся.
Правоохранители смогут входить в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, а также использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам.
При определенных условиях обстановки разрешается временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан из этих участков, отбуксировать транспортные средства.
Кроме того, полиции можно будет использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.
Для лиц, не привлеченных в Объединенные силы, установлены следующие ограничения:
-въезд (выезд) в район проведения операции;
-получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;
-допущение представителей органов государственной власти;
-хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезного военных образцов, несовременного стрелкового, спортивного, учебного, охотничьего нарезного и гладкоствольного), боеприпасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и т.д.), наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;
-осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемок;
-использование в транспортных средствах любых радиостанций; проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;
-посещение лесных массивов, отдельных районов местности;
-перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;
-ограничение движения транспортных средств по объездным путям;
-выполнение мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах.
"Убедительно просим придерживаться данных правил. С проблемными вопросами обращайтесь к call-центру Объединенных сил: (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99",- сообщило командование операции Объединенных сил.
Теги: Донбасс, документы, режим, правоохранитель
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