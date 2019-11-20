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Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября
Сегодня КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -20/60;
«Марьинка» -0/70;
«Новотроицкое» -20/30;
«Гнутово» -20/10.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-20 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 190 автомобилей, 75 автобусов и микроавтобусов, до 700 человек пешей очереди.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
10-00 Марьинка в донецк пешеходы по мере подвоза, машин нет. Каргил много бусов и автобусов в очереди. Машин нет. Пешеходов нет. В Украину льготки на каргиле мало. Машин около 50. Марьинка сквозняк машины. Пешеходов много. Прям очень много.
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-30 Еленовка - В сторону Мариуполя почти до автостанции. Движения 0! приехали в 8.20, еще ни разу не двигались!
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
10-00 На Октябре в сторону Мариуполя очередь от моста, льготы почти нет.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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