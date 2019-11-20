Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября

20.11.2019 13:30

Сегодня КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» -20/60;

«Марьинка» -0/70;

«Новотроицкое» -20/30;

«Гнутово» -20/10.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

9-20 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 190 автомобилей, 75 автобусов и микроавтобусов, до 700 человек пешей очереди.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

10-00 Марьинка в донецк пешеходы по мере подвоза, машин нет. Каргил много бусов и автобусов в очереди. Машин нет. Пешеходов нет. В Украину льготки на каргиле мало. Машин около 50. Марьинка сквозняк машины. Пешеходов много. Прям очень много.

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-30 Еленовка - В сторону Мариуполя почти до автостанции. Движения 0! приехали в 8.20, еще ни разу не двигались!

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

10-00 На Октябре в сторону Мариуполя очередь от моста, льготы почти нет.