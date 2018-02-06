Ситуация на КПВВ сегодня, 6 февраля

06.02.2018 09:00

Информация от погранслужбы Украины

Утром автоочередь на блокпостах была следующей:

На въезд-выезд на «Майорске»: 50/70;

«Марьинка» – 40/50;

«Новотроицкое» – 60/0;

«Гнутово» – 80/50.

За прошлые сутки было зафиксировано пересечение КПВВ 28 тыс. человек, и 4 тыс. транспортных средств.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

Пока данных нет

КПВВ «Марьинка»

Пока данных нет

КПВВ «Новотроицкое»

Пока данных нет

КПВВ «Гнутово»

Для информации, сегодня на КПП Гнутово, из Мариуполя свекровь проехала без оформленного пропуска, только с поданной заявкой. Может кому-то будет полезным.

Источник Знамя индустрии