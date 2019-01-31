Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Важно! Ситуация на КПВВ сегодня, 31 января: все без изменений

31.01.2019 09:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Важно! Ситуация на КПВВ сегодня, 31 января: все без изменений

За прошедшие сутки пограничные наряды Краматорского и Донецкого отрядов в КПВВ «Майорское» и «Новотроицкое» прекратили две попытки нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров на сумму почти 110 000 гривен.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, все КПВВ на линии разграничения открылись по зимнему графику работы и работают в штатном режиме.
Пассажиро-транспортный поток остается на уровне предыдущих суток, так через КПВВ последовало 36500 человек и 4200 транспортных средств:
«Майорское» - 8570 человек и 960 транспортных средств;
«Марьинка» - 7410 человек и 1220 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 6800 человек и 1150 транспортных средств
«Гнутово» - 3500 человек и 800 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 10260 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 20/65; «Марьинка» - 50/40; «Новотроицкое» - 50/50; «Гнутово» - 30/30.



Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх