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Важно! Ситуация на КПВВ сегодня, 31 января: все без изменений
За прошедшие сутки пограничные наряды Краматорского и Донецкого отрядов в КПВВ «Майорское» и «Новотроицкое» прекратили две попытки нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров на сумму почти 110 000 гривен.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, все КПВВ на линии разграничения открылись по зимнему графику работы и работают в штатном режиме.
Пассажиро-транспортный поток остается на уровне предыдущих суток, так через КПВВ последовало 36500 человек и 4200 транспортных средств:
«Майорское» - 8570 человек и 960 транспортных средств;
«Марьинка» - 7410 человек и 1220 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 6800 человек и 1150 транспортных средств
«Гнутово» - 3500 человек и 800 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 10260 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 20/65; «Марьинка» - 50/40; «Новотроицкое» - 50/50; «Гнутово» - 30/30.
Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
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