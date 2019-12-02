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Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря
Сегодня утром, 2 декабря, все контрольно-пропускные пункты в Донбассе на линии соприкосновения работают по зимнему графику (с 8.00 до 17.00).
По информации от Госпогранслужбы автомобильные очереди в пунктах пропуска на линии соприкосновения на момент открытия были следующими:
КПВВ «Майорское» – 15/55;
КПВВ «Марьинка» –0/60;
КПВВ «Новотроицкое» - 20/30;
КПВВ «Гнутово» – 30/20.
За минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 26,9 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7075 человек и 880 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 5530 человек и 1005 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5170 человек и 1130 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 1960 человек и 525 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 7195 человек.
Теги: КПВВ, ситуация
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