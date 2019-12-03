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Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря
03.12.2019 10:15
Сегодня утром, 3 декабря, на КПВВ Донбасса на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 15/55; «Марьинка» - 0/50; «Новотроицкое» - 20/50; «Гнутово» - 20/10. Сообщает Государственная пограничная служба Украины.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 30,6 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств:
«Майорск» - 7685 человек и 905 транспортных средств;
«Марьинка» - 5885 человек и 1050 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 5745 человек и 1170 транспортных средств;
«Гнутово» - 2185 человек и 515 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 9145 человек.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, ситуация
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