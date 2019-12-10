В "ДНР" назвали цифру по обмену пленными

10.12.2019 14:00

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. Об этом заявила так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова, передает РБК-Украина.

По ее словам, украинская сторона подтвердила готовность передать 88 человек. "Мы подтвердили украинской стороне 53 человека", - подчеркнула Морозова.

Власти "Луганской народной республики" пока не сообщили, будут ли принимать участие в обмене.

Таким образом, обмен может пройти по формуле "53 на 88".