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Архив - Донецкая область

В "ДНР" назвали цифру по обмену пленными

10.12.2019 14:00
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В "ДНР" назвали цифру по обмену пленными

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. Об этом заявила так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова, передает РБК-Украина.
По ее словам, украинская сторона подтвердила готовность передать 88 человек. "Мы подтвердили украинской стороне 53 человека", - подчеркнула Морозова.
Власти "Луганской народной республики" пока не сообщили, будут ли принимать участие в обмене.
Таким образом, обмен может пройти по формуле "53 на 88".



Теги: Украина, ДНР, обмен пленными
 
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