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Ситуация на КПВВ Донбасса утром 11 декабря
11.12.2019 10:30
Сегодня утром, 11 декабря, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 25/50; «Марьинка» - 0/80; «Новотроицкое» - 20/60; «Гнутово» - 20/20, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и значительно увеличился. В общем через КПВВ последовало 37,5 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:
«Майорск» - 8630 человек и 985 транспортных средств;
«Марьинка» - 7060 человек и 1140 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 7535 человек и 1350 транспортных средств;
«Гнутово» - 3420 человек и 700 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 10870 человек.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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