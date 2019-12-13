Ситуация в КПВВ Донбасса утром 13 декабря

13.12.2019 10:00

Сегодня утром, 13 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 42,1 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9405 человек и 1000 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8175 человек и 1325 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8585 человек и 1545 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3765 человек и 760 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12110 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 305 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 0/65;

КПВВ «Марьинка» – 30/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.