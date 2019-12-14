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Архив - Донецкая область

Ситуация в КПВВ Донбасса утром 14 декабря

14.12.2019 10:00
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Ситуация в КПВВ Донбасса утром 14 декабря

Сегодня утром, 14 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, сообщает РПД «Донецкие новости».
По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 декабря через КПВВ последовало 39,8 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 9300 человек и 1030 транспортных средств;
«Марьинка» – 8310 человек и 1355 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 8130 человек и 1630 транспортных средств;
«Гнутово» – 3620 человек и 780 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 10380 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» – 20/60;
«Марьинка» –0/90;
«Новотроицкое» – 30/40;
«Гнутово» – 15/25.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Андрей: «4:42. Каргил из Донецка основная на спуске с моста, льгота – половина от основной на 5.30 (мск)».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Людмила: «6:18. Еленовка в сторону Мариуполя льгота – 40 машин. Общая 120».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.



Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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