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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря

18.12.2019 13:45
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Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря

КПВВ работают по зимнему графику в штатном режиме ( с 8.00 до 17.00), сообщает Донбасс-SOS.
На данный момент информации немного - мы следим за ситуацией и дополняем по мере ее поступления. Если у вас есть актуальная информация о текущей ситуации на блокпостах – будем благодарны за любые дополнения.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -15/60;
«Марьинка» -0/90;
«Новотроицкое» 20/10;
«Гнутово» -20/0.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-10 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 190 автомобилей, 76 автобусов и микроавтобусов, до 850 человек пешей очереди.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
Нет информации

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-20 Еленовка на выезд
Общая 90,льгота 30 машин

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
9-00 Октябрь на Мариуполь на магазине
11-00 Октябрь на Мариуполь. между таможней и постом полиции. Очередь на все село

#Станица Луганская
Нет информации

https://www.facebook.com/DonbassSOS/



Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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