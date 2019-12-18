Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря

18.12.2019 13:45

КПВВ работают по зимнему графику в штатном режиме ( с 8.00 до 17.00), сообщает Донбасс-SOS.

На данный момент информации немного - мы следим за ситуацией и дополняем по мере ее поступления. Если у вас есть актуальная информация о текущей ситуации на блокпостах – будем благодарны за любые дополнения.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» -15/60;

«Марьинка» -0/90;

«Новотроицкое» 20/10;

«Гнутово» -20/0.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

9-10 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 190 автомобилей, 76 автобусов и микроавтобусов, до 850 человек пешей очереди.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

Нет информации



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-20 Еленовка на выезд

Общая 90,льгота 30 машин



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

9-00 Октябрь на Мариуполь на магазине

11-00 Октябрь на Мариуполь. между таможней и постом полиции. Очередь на все село



#Станица Луганская

Нет информации



https://www.facebook.com/DonbassSOS/