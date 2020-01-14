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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 января
14.01.2020 10:00
Сегодня, 14 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 января линию разграничения через КПВВ пересекли 31,9 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7930 человек и 1000 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6435 человек и 1085 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6300 человек и 1105 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2570 человек и 530 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 8705 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 15/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/65;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/35;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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