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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 января
Сегодня, 18 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 января линию разграничения через КПВВ пересекли 44,4 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 10230 человек и 1110 транспортных средств;
«Марьинка» – 9280 человек и 1460 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 9065 человек и 1520 транспортных средств;
«Гнутово» – 4140 человек и 820 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 11720 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» – 30/60;
«Марьинка» – 0/130;
«Новотроицкое» – 60/10;
«Гнутово» – 40/40.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Анжела: «8:55. Мало пеших»;
Наталья: «9:20. На Бахмуте машин запечатано до милиции. Людей было час назад до туалетов».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Ольга: «7:55. На Каргиле уже больше 100 машин, очень много людей и автобусов»;
Николай: «8:18. Каргил из Донецка, основная на спуске с моста. Льгота чуть меньше».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Татьяна: «7:53. На Еленовке сейчас напротив, где написано "Деревенский туалет"»;
Владимир: «7:43. На Новотроицком в сторону Донецка жуть....»;
Алена: «8:14. Из Украины Новотроицк: приехали в 7 утра стоим на знаке 50»;
Владимир: «8:46 На Еленовке в сторону Украины пешая очередь – мало. Очереди снаружи нет. По подъезжающим автобусам – мало».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Татьяна: «8:46. Основная очередь возле магазинчика».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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