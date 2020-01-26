Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января

26.01.2020 10:00

Сегодня, 26 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 января через КПВВ последовало 40000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 8780 человек и 897 транспортных средств;

«Марьинка» – 8570 человек и 1360 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8191 человек и 1441 транспортных средств;

«Гнутово» – 3410 человек и 688 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 11051 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/50;

«Марьинка» – 0/75;

«Новотроицкое» – 30/30;

«Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Natalia: «8:09. Сетка пустая, из Горловки»;

Приходько: «8:43. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:20 (мск) на пункте пропуска 145 автомобилей, 36 автобусов и микроавтобусов, до 370 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Lara: «4:47. Каргил в Украину автоочередь общая на мосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анита: «4:37. Еленовка, в сторону Украины, очередь на магазине»;

Сергей: «4:45. В Украину около 100»;

Andrew: «4:58. Еленовка ~100»;

Валентина: «8:54. На Еленовке в сторону Украины чуть дальше остановки очередь».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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