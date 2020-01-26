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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января
Сегодня, 26 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 января через КПВВ последовало 40000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 8780 человек и 897 транспортных средств;
«Марьинка» – 8570 человек и 1360 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 8191 человек и 1441 транспортных средств;
«Гнутово» – 3410 человек и 688 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 11051 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» – 20/50;
«Марьинка» – 0/75;
«Новотроицкое» – 30/30;
«Гнутово» – 10/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Natalia: «8:09. Сетка пустая, из Горловки»;
Приходько: «8:43. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:20 (мск) на пункте пропуска 145 автомобилей, 36 автобусов и микроавтобусов, до 370 человек пешей очереди».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Lara: «4:47. Каргил в Украину автоочередь общая на мосту».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Анита: «4:37. Еленовка, в сторону Украины, очередь на магазине»;
Сергей: «4:45. В Украину около 100»;
Andrew: «4:58. Еленовка ~100»;
Валентина: «8:54. На Еленовке в сторону Украины чуть дальше остановки очередь».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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