"Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО)

29.01.2020 13:00

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших "министров угольной промышленности" "ДНР". Об этом сообщила пресс-служба СБУ, сообщает телеканал 112 Украина.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства". Он, в частности осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

После устранения с должности мужчина начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию. Он вернулся в мирные районы Украины благодаря спецоперации, разработанной СБУ.

Сразу после вывода из так называемой "ДНР" он официально оформил соответствующее заявление в СБ Украины, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти". Мужчина дал подробные показания относительно конкретных фактов непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донбасса.

"Экс-министр" также засвидетельствовал причастность госслужащих РФ, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой области как "советники", в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ, выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики.