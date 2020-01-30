Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию

30.01.2020 11:00

Правительство упростило процедуру выезда с временно оккупированной территории подросткам 14-16 лет, у которых не было возможности оформить паспорт Украины или которые его потеряли, передает ИА ЛІГАБізнесІнформ".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

До 1 мая 2020 года такие украинцы смогут пересечь линию разграничения по свидетельству о рождении, оформить паспорт и в дальнейшем без проблем перемещаться через КПВВ.