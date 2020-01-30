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Архив - Донецкая область

Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию

30.01.2020 11:00
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Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию

Правительство упростило процедуру выезда с временно оккупированной территории подросткам 14-16 лет, у которых не было возможности оформить паспорт Украины или которые его потеряли, передает  ИА ЛІГАБізнесІнформ".
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
До 1 мая 2020 года такие украинцы смогут пересечь линию разграничения по свидетельству о рождении, оформить паспорт и в дальнейшем без проблем перемещаться через КПВВ.



Теги: Донбасс, подросток, паспорт, КПВВ
 
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