- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января10:00
- "Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО)13:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 января10:00
- Вкладчикам банков на оккупированных территориях выплатят возмещение17:00
- Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 27 января по 2 февраля15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 января11:00
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января
Сегодня, 30 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 января линию разграничения через КПВВ пересекли 33,9 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8080 человек и 995 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7215 человек и 1225 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7065 человек и 1260 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2695 человек и 535 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 8835 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 240 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 25/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/75;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;
КПВВ «Гнутово» – 15/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Denis: «8:53. Горловка в Украину. Машин не много. После обеда вообще будет пусто».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
«Администратор»: «8:33. Каргилл. Очередь огромная, и пеших, и машин».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- Ужасы на КПВВ "Марьинка": в очереди стоит 600 авто!
- На КПВВ "Марьинка" ажиотаж и традиционно самые большие очереди
- В среду утром самые большие очереди на КПВВ "Марьинка" и "Гнутово"
- Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" - в ГПСУ рассказали подробности инцидента
- Що ускладнює роботу КПВВ "Зайцеве"
- Блокпосты в зоне АТО: наиболее напряженная ситуация на КПВВ "Зайцево", а на "Марьинке" очередь в четыре ряда
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января10:00
- "Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО)13:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января10:00
- В "ЛНР" мать восьмерых детей задержали за "измену родине"14:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 января10:00
- Вкладчикам банков на оккупированных территориях выплатят возмещение17:00
- Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 27 января по 2 февраля15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января10:00
- В Киеве появились странные билборды о партнерстве с Россией09:00
- США и Канада расширили "крымские" санкции против России08:00
- На Тайване обнаружили "реинкарнацию" знаменитой Сердитой Кошки17:00
- Украинскому частному бизнесу разрешили заниматься космической деятельностью16:00
- Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем15:00
- WADA выявило 145 измененных допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории14:00
- "Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО)13:00
- В Японии создали роботрактор с искусственным интеллектом (ВИДЕО)12:00
- В Роттердаме прошла жеребьевка участников Евровидения-202011:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Вкладчикам банков на оккупированных территориях выплатят возмещение
- "Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО)
- В "ЛНР" мать восьмерых детей задержали за "измену родине"
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 января
- Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы
- Один из подозреваемых согласился дать показания в суде по делу MH17
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 27 января по 2 февраля
- Во Львове госпитализировали студента, вернувшегося из Китая