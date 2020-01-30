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Архив - Донецкая область

В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса

30.01.2020 14:00
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В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса

В "ДНР" сайты рассматривается вопрос организации временных санитарно-карантинных пунктов на контрольно-пропускных пунктах между ДНР и Украиной в случае ухудшения эпидемической ситуации, передает Depo.Донбасс.
В "республике" заверили, что уже выработан механизм организации подобных пунктов и определены ответственные учреждения здравоохранения.



Теги: Донбасс, вирус, карантин, ДНР, КПВВ
 
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