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В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса
30.01.2020 14:00
В "ДНР" сайты рассматривается вопрос организации временных санитарно-карантинных пунктов на контрольно-пропускных пунктах между ДНР и Украиной в случае ухудшения эпидемической ситуации, передает Depo.Донбасс.
В "республике" заверили, что уже выработан механизм организации подобных пунктов и определены ответственные учреждения здравоохранения.
Теги: Донбасс, вирус, карантин, ДНР, КПВВ
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