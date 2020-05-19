В "ДНР" отменили действие ряда "карантинных" льгот

19.05.2020 15:00

Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин отменил действие указа от 10 апреля, предусматривавшего ряд льгот для субъектов хозяйствования на период режима повышенной готовности в "республике", сообщают местные СМИ.

Отмененный указ № 82 «О предоставлении льгот» распространялся, в частности, на юрлица и ФЛП – собственников земельного участка, пая или землепользователей, деятельность которых приостановлена в связи с режимом повышенной готовности: для них устанавливалась нулевая ставка земельного налога и налогообложения арендной платы за землю. В числе прочего, устанавливалась арендная плата в размере 2 рублей в месяц для арендаторов государственного имущества и муниципального имущества, недвижимого имущества частной формы собственности, а также недвижимого имущества, переданного в аренду госпредприятиями.