В "ДНР" продлили и смягчили "режим повышенной готовности"

14.05.2020 13:00

В "ДНР" действие ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса продлено до 31 мая текущего года включительно, однако некоторые ограничения смягчены. Соответствующий указ издал главарь непризнанной "республики" Денис Пушилин, сообщают местные СМИ.

«Запрет не распространяется на самостоятельные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также на проведение досуга в парках культуры и отдыха, на аттракционах вне зданий, строений, сооружений и помещений в них», – уточняется в указе.

Кроме того, согласно документу, самоизоляция жителей в возрасте старше 65 лет стала не обязательной, а рекомендованной.

Следует отметить, что на сегодняшний день в "ДНР" зафиксировано 214 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. По данным "минздрава", 29 пациентов выписаны из больниц с полным выздоровлением, 180 находятся на лечении. Пять человек, заболевших COVID-19, умерли.