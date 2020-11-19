Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек

19.11.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек

За март-ноябрь 2020 года специалисты санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) "ДНР" выписали 1353 штрафа нарушителям мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщают местные СМИ.
Проверки проводились в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, вузах, спортивно-оздоровительных и лечебно-профилактических заведениях, транспорте, на объектах торговли и общепита, предприятиях.
Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие расчетов потребности в дезсредствах и графика дезобработок, несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.



Теги: Донбасс, штраф, карантин, ДНР, нарушения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх