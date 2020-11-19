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В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек
19.11.2020 13:00
За март-ноябрь 2020 года специалисты санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) "ДНР" выписали 1353 штрафа нарушителям мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщают местные СМИ.
Проверки проводились в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, вузах, спортивно-оздоровительных и лечебно-профилактических заведениях, транспорте, на объектах торговли и общепита, предприятиях.
Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие расчетов потребности в дезсредствах и графика дезобработок, несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.
Теги: Донбасс, штраф, карантин, ДНР, нарушения
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