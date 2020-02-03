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Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 3 по 9 февраля
График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе:
Донецкая область:
03.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
04.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
05.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
06.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
07.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
08.02-09.02. выходной
Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00
Луганская область
03.02 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,
04.02 г. Трехизбенка Трехизбенского сельский совет Новоайдарский район,
05.02 с. Светличное Нижненська сельский совет Попаснянский район,
06.02 пгт. Нижнее Нижненська сельский совет Попаснянский район,
07.02 с. Екатериновка Березовский сельский совет Попаснянский район,
08.02-09.02 - выходные
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.
По материалам: https://www.facebook.com/DonbassSOS/
Теги: Донбасс, работа, Ощадбанк, график
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