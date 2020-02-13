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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля

13.02.2020 10:00
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 32,3 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8450 человек и 975 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 5190 человек и 965 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7635 человек и 1285 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 1440 человек и 325 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9605 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/65;
КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;
КПВВ «Гнутово» – 10/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
«Администратор»: «8:08. Каргилл – Марьинка. Почистили дорогу, ехать можно. Пеших не много»;
«Администратор»: «8:37. Каргилл. Автомобильная – до моста. Льгота немного меньше».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Алекс: «7:26. Еленовка на 8:00 (по местному времени, – ред.). Общая 70, льгота 20 машин»;
Алекс: «8:44. Еленовка в сторону Новотроицкого. Стоим на месте уже час. До синих будок общая, штук 80»;
«Администратор»: «8:56. Еленовка. Около 100 машин, где-то пол-Еленовки машин».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.


По материалам: https://dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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