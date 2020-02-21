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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 февраля
Сегодня, 21 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 46 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 10425 человек и 1180 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9275 человек и 1370 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 9235 человек и 1480 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3895 человек и 765 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 13180 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 240 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/75;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;
КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
«Администратор»: «7:04. Каргилл. Основная авто-очередь на спуске с моста. Пешеходов ну очень много»;
«Ulugbek»: «7:18. Каргилл на мосту»;
Ольга: «7:23. Каргилл. Пеших очень много»;
Татьяна: «8:00. Каргилл стоит без движения»;
Анатолий: «8:49. Каргилл, пешая очередь, людей много, но движение идет».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
George: «6:49. Еленовка в сторону Украины. В 5:30 приехал, стал возле магазина, сейчас за мной машин 50»;
Алексей: «8:07. Еленовка. Машин 100 в Украину»;
George: «8:10. Еленовка. Начали двигаться потихоньку»;
Алексей: «8:32. Еленовка. Льгота – до поворота на Докучаевск».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
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