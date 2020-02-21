Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 февраля

21.02.2020 11:00

Сегодня, 21 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 46 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10425 человек и 1180 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9275 человек и 1370 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9235 человек и 1480 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3895 человек и 765 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 13180 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 240 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/35;

КПВВ «Марьинка» – 0/75;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «7:04. Каргилл. Основная авто-очередь на спуске с моста. Пешеходов ну очень много»;

«Ulugbek»: «7:18. Каргилл на мосту»;

Ольга: «7:23. Каргилл. Пеших очень много»;

Татьяна: «8:00. Каргилл стоит без движения»;

Анатолий: «8:49. Каргилл, пешая очередь, людей много, но движение идет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

George: «6:49. Еленовка в сторону Украины. В 5:30 приехал, стал возле магазина, сейчас за мной машин 50»;

Алексей: «8:07. Еленовка. Машин 100 в Украину»;

George: «8:10. Еленовка. Начали двигаться потихоньку»;

Алексей: «8:32. Еленовка. Льгота – до поворота на Докучаевск».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По материалам: