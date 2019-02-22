Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ сегодня, 22 февраля: в очередях скопилось 365 машин

22.02.2019 09:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ сегодня, 22 февраля: в очередях скопилось 365 машин

Сегодня, 22 февраля, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 365 авто.
Пропускные операции в КПВВ в пределах определенных дорожных коридоров начались вовремя, сообщает Госпогранслужба Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 30/50;
«Марьинка» - 25/80;
«Новотроицкое» - 35/85;
«Гнутово» - 20/40.



Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх