Ситуация на КПВВ сегодня, 22 февраля: в очередях скопилось 365 машин

22.02.2019 09:40

Сегодня, 22 февраля, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 365 авто.

Пропускные операции в КПВВ в пределах определенных дорожных коридоров начались вовремя, сообщает Госпогранслужба Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 30/50;

«Марьинка» - 25/80;

«Новотроицкое» - 35/85;

«Гнутово» - 20/40.