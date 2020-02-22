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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 февраля
Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
За прошедшие сутки через КПВВ проследовало более 43000 человек и почти 5000 транспортных средств:
«Майорское» — 10080 человек и 1166 транспортных средств;
«Марьинка» — 9165 человек и 1418 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8625 человек и 1535 транспортных средств;
«Гнутово» — 4030 человек и 805 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11270 человек.
Сегодня утром перед отрытием КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 30/60;
КПВВ «Марьинка» — 0/130;
КПВВ «Новотроицкое» — 30/60;
КПВВ «Гнутово» — 40/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Алексей: «7:07. КПП Горловка на сейчас машин 50 примерно, очередь двигается. Пешей почти никого, подходят люди»»
Елена: «9:27. Горловка в Украину на БП пешая быстро, на нуле очень много людей».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Татьяна: «6:17. Каргил в Украину очередь далеко на мосту»;
Ната: «6:21. Приехали в 6:10, обычная очередь с льготой на середине моста»;
Ang: «7:17. На мосту общая, а льгота на 20 машин меньше».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Кот: «6:11. Еленовка: льгота до МВД машин 30»;
Дмитрий: «6:23. Приехали в 5:30 , были 23 и 12 льготы. Торгуют очередью как и торговали. Сейчас стоим 40 и 23 льготы. За нами машин 49»;
Павел: «8:27. Общая машин 40 точно. Дальше не видно ( туман, стою перед будкой полиции). Льгота только что заехала вся»;
Ирина: «9:27. Еленовка. В сторону Украины общая около 140-150 машин».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Марина: «8:39. Гнутово на Мариуполь основная до магазина».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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