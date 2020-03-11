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В "ДНР" создали "антикоронавирусный штаб"
11.03.2020 17:00
Межведомственный оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции создан в "ДНР". Об этом сообщили "республиканские" СМИ.
«Принято решение о создании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Уточняется, что возглавит штаб "начальник Контрольного управления Главы ДНР" Ольга Король.
В штабе, в свою очередь, заявили, что в "республике" разработан комплекс мероприятий по предупреждению распространения инфекции.
Теги: штаб, ДНР, COVID-19
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