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За сутки в зоне ООС погибли трое украинских воинов, еще 9 ранены
За сутки 10 марта сепаратисты 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в среду, 11 марта.
Всего за предыдущие сутки погибли трое украинских военных, еще девять были ранены.
Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения, а также работала снайперская пара.
Кроме того сепаратисты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил возле Песков. Противотанковая управляемая ракета попала в грузовик, один украинский защитник погиб на месте, позже еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевой травмой.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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