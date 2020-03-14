В Кабмине пообещали упростить порядок получения соцвыплат для пенсионеров ОРДЛО (ВИДЕО)

14.03.2020 12:00

Кабинет Министров временно изменит порядок подтверждения статуса перемещенных лиц пенсионерами, проживающими на оккупированных территориях Донбасса. Это позволит пожилым людям не стоять в очередях на КПВВ и снизит их риск заражения коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий готовит изменения в пакет документов, будет считаться, что это форс-мажор и временно будет отсрочено это требование о 60 дневной регистрации, чтобы уменьшить очереди на пунктах пропуска. Чтобы пенсионеры там не стояли, и не подвергали риску себя и остальное население Украины. Не паникуйте, мы слелаем так, что вы не потеряете свои пенсии", - сказал чиновник.