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В Кабмине пообещали упростить порядок получения соцвыплат для пенсионеров ОРДЛО (ВИДЕО)
Кабинет Министров временно изменит порядок подтверждения статуса перемещенных лиц пенсионерами, проживающими на оккупированных территориях Донбасса. Это позволит пожилым людям не стоять в очередях на КПВВ и снизит их риск заражения коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий готовит изменения в пакет документов, будет считаться, что это форс-мажор и временно будет отсрочено это требование о 60 дневной регистрации, чтобы уменьшить очереди на пунктах пропуска. Чтобы пенсионеры там не стояли, и не подвергали риску себя и остальное население Украины. Не паникуйте, мы слелаем так, что вы не потеряете свои пенсии", - сказал чиновник.
Теги: Донбасс, ОРДЛО, пенсии, COVID-19
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