Правозащитники рассказали о новом механизме выплаты долгов по пенсиям жителям ОРДЛО

30.10.2019 11:15

Эксперт по адвокации БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова заявила, что правозащитники доработали законопроект о выплатах задолженности по пенсиям жителям оккупированного Донбасса.



Об этом она рассказала в эфире ТК «Донбасс», сообщают «Донецкие новости».

«Пенсия — это не социальная выплата, это имущество, поэтому мы не можем ограничить — тем давать, а тем — не давать. Это дискриминация по территориальному признаку. Если вы проживаете на оккупированной территории, то вы пенсию не получаете, но это же дискриминация, так не должно быть. Пенсия — это законное право, гарантированное Конституцией», — заявила Одинцова.

Как она сообщила, по состоянию на июль 2019 года ПФУ задолжал перед пенсионерами, проживающими в ОРДЛО. составляет более 62 млрд грн. Эксперты доработали законопроект о выплате задолженности.

«В первую очередь, что мы меняем, это срок выплаты — срок выплаты без ограничений. На данный момент в законе прописано, что, если пенсионер по своей вине не получал пенсию, он может получить задолженность только за 3 года. А у нас уже 5 лет, и всегда говорят, что это по вине пенсионера, но оккупация произошла не по вине пенсионера», — отметила Одинцова.

По ее словам, согласно новому механизму, пенсионеры из ОРДЛО, которые не получали свою пенсию, должны получить ее в полном объеме с момента прекращения выплаты.

«Понимая, что долг огромный, мы ввели реструктуризацию этого долга. Сначала выплачивается сумма за 12 месяцев, а потом каждый месяц будет выплачиваться сумма не более, чем минимальная пенсия. То есть, каждый месяц пенсионер будет получать двойную пенсию — основную и задолженность, пока не получит выплату долгов по своей пенсии полностью», — добавила Одинцова.

Эксперт также отметил, что это касается и наследников.

«У нас сейчас тоже наследники не получили в связи со смертью родственника, который проживал на оккупированной территории и не мог выехать, недополученную пенсию. Сейчас это тоже только за три года, и только по судебному решению Пенсионный фонд выплачивает их полностью. А так — законом можно предусмотреть, что за все время пока пенсионер проживал на оккупированных территориях и не получал свое имущество, его наследники смогут получить эту пенсию», — добавила Одинцова.

Источник: https://donpress.com