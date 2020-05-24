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Архив - Донецкая область

В Кабмине обсудили план по возобновлению работы КПВВ на Донбассе

24.05.2020 17:00
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В Кабмине обсудили план по возобновлению работы КПВВ на Донбассе

В Минреинтеграции на межведомственном совещании обсудили план действий по восстановлению работы КПВВ на линии разграничения на Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом после окончания карантина, сообщает Центр журналистских расследований.
Участники совещания доложили о ситуации и озвучили свое видение относительно будущего восстановления работы КПВВ. Речь шла об организации мониторинга состояния здоровья путешественников, обеспечения их средствами индивидуальной защиты, изоляции (госпитализации) в случае необходимости, разработки механизма верификации лиц, перемещаемых через КПВВ с временно оккупированных Россией территорий Украины, обеспечения ВПЛ и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, пенсионными и социальными выплатами и другие вопросы.
Как отметил в ходе совещания первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский, правительство должно оперативно решить важную задачу — обеспечить поэтапное восстановление полноценной работы КПВВ максимально безболезненно для граждан, которые являются заложниками ситуации, сложившейся из-за российской агрессии против Украины.



Теги: Донбасс, Кабмин, план, КПВВ
 
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