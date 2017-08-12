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26-я годовщина Независимости Украины. Кабмин одобрил план мероприятий

12.08.2017 11:30
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26-я годовщина Независимости Украины. Кабмин одобрил план мероприятий

Кабинет Министров одобрил план мероприятий по подготовке и празднованию 26-й годовщины Независимости Украины. Соответствующее распоряжение от 9 августа № 522-р опубликовано на правительственном портале. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно плану, торжества начнутся с празднования Дня государственного флага как на территории Украины, так и дипломатических представительств за рубежом.

В День независимости состоится парад войск по улице Крещатик, показ образцов вооружения и военной техники ВСУ, торжественные мероприятия в Киеве и других населенных пунктах, церемонии возложения цветов, научные, образовательные, информационные, тематические культурно-художественные, спортивные мероприятия, другие патриотически-воспитательные акции, фестивали.

Также планируется привлечение к празднованию 26-й годовщины Независимости Украины представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры. Отмечается, что план мероприятий разработан Министерством культуры с учетом предложений, высказанных членами Организационного комитета.



Теги: Донбасс, День Независимости, Кабмин, план
 
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