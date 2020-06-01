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Архив - Донецкая область

Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время

01.06.2020 12:00
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Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время

Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил с понедельника, 1 июня, переходят на летний режим работы: с 06:00 до 20:00. Однако, пропуск через них по-прежнему запрещен. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, передает Корреспондент.net.
"С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим функционирования и будут осуществлять пропускные меры с 06:00 до 20:00", - отмечается в сообщении.
В частности, на летний режим работы будут переведены:
КПВВ Золотое - дорожный коридор Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск;
КПВВ Майорское - дорожный коридор Горловка - Бахмут;
КПВВ Марьинка - дорожный коридор Донецк - Курахово;
КПВВ Новотроицкое - дорожный коридор Донецк - Мариуполь (через Мариуполь);
КПВВ Гнутово» (с.Пищевик) - дорожный коридор Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь;
КПВВ Станица Луганская - дорожный коридор Станица Луганская - Счастье - Новоайдар.
В пресс-центре также напомнили, что с 22 марта с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.
В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения. О восстановлении пропуска через КПВВ будет сообщено дополнительно.


 
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