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Архив - Донецкая область

С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину

14.06.2020 16:00
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С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину

С 15 июня Украина упростит правила въезда в страну для иностранных граждан и жителей ОРДЛО и Крыма, сообщает ТСН.
14-дневная обсервация остается обязательной только для граждан, прибывающих из стран со значительным распространением коронавируса, где количество активных случаев COVID-19 превышает 40 на 100 тысяч населения.
В то же время предусмотрено дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а именно то, что в период действия карантина лицо не дало согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса ”Дій вдома” Единого государственного веб-портала электронных услуг до выезда с временно оккупированных территорий через контрольный пункт.
Кроме того, иностранцы будут обязаны иметь полис страхования расходов, связанных с возможным лечением COVID-19 и обсервацией.



Теги: КПВВ, ОРДЛО, COVID-19
 
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