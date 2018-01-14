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Архив - Донецкая область

На оккупированный Донбасс направили огромное количество "гуманитарки"

14.01.2018 22:00
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На оккупированный Донбасс направили огромное количество "гуманитарки"

В течение 2017 года в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – временно неподконтрольная Украине территория) через КПВВ "Новотроицкое" было доставлено 777,3 тонн гуманитарных грузов.

Как уточняет Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, из этих грузов продукты питания составили 341,5 тонн, строительные материалы - 379, 9 тонн, медпрепараты и оборудование - 25,6 тонн.

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Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, пункты пропуска, КПВВ, ОРДЛО
 
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