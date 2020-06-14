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Архив - Донецкая область

В "ДНР" пропала связь Vodafone

14.06.2020 15:00
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В "ДНР" пропала связь Vodafone

С 14 июня оккупированный Донбасс полностью остался без украинской мобильной связи. Вслед за ОРЛО оператор Vodafone Ukraine перестал работать и на территории отдельных районов Донецкой области, передает РБК-Украина.
Как сообщили на горячей линии оператора, связь в этих районах не работает из-за аварии на линии. В то же время в Vodafone уточнили, что ремонтные работы уже проводятся, однако сроков решения проблемы пока не называют. Других деталей также пока нет.
По состоянию на 13:30 на номера Vodafone в отдельных районах Донецкой области невозможно дозвониться.
Оккупационные "власти" с утра заявили об отсутствии связи Vodafone в результате повреждения на телекоммуникационной сети. Также сообщалось, что в причинах разбираются специалисты оператора.



Теги: проблема, ОРДО, Vodafone-Украина
 
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