- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину16:00
- В "ДНР" пропала связь Vodafone15:00
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе16:00
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ15:00
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ13:00
- Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки16:00
- Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе08:00
- В "ДНР" 32 новых случая заболевания коронавирусом за сутки16:00
- Перед КПВВ на Донбассе собрались очереди11:00
В "ДНР" пропала связь Vodafone
С 14 июня оккупированный Донбасс полностью остался без украинской мобильной связи. Вслед за ОРЛО оператор Vodafone Ukraine перестал работать и на территории отдельных районов Донецкой области, передает РБК-Украина.
Как сообщили на горячей линии оператора, связь в этих районах не работает из-за аварии на линии. В то же время в Vodafone уточнили, что ремонтные работы уже проводятся, однако сроков решения проблемы пока не называют. Других деталей также пока нет.
По состоянию на 13:30 на номера Vodafone в отдельных районах Донецкой области невозможно дозвониться.
Оккупационные "власти" с утра заявили об отсутствии связи Vodafone в результате повреждения на телекоммуникационной сети. Также сообщалось, что в причинах разбираются специалисты оператора.
Теги: проблема, ОРДО, Vodafone-Украина
- Пушилин рассказал о главных проблемах с получением паспортов РФ в ОРДО
- В ОРДО возникли проблемы с интернетом
- Заработала прямая линия с руководством Гостаможслужбы
- Дончане и луганчане будут готовить предложения для президента
- Краматорчанка разбилась, выпав с седьмого этажа
- На базе "Кривбасса" уже нет питания
- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину16:00
- В "ДНР" пропала связь Vodafone15:00
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек08:00
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе16:00
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ15:00
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ13:00
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской11:00
- Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки16:00
- В ОРЛО разрешили работу учреждений сферы общепита, развлечений и образования15:00
- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину16:00
- В "ДНР" пропала связь Vodafone15:00
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня14:00
- В Пекине вернули карантин из-за вспышки коронавируса на рынке12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июня11:00
- У депутата "Слуги народа" обнаружили коронавирус10:00
- Резников опроверг информацию о заражении коронавирусом09:00
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек08:00
- "Колос" – "Шахтер": анонс и прогноз букмекеров на матч УПЛ17:00
- Ляшко назвал безопасные для летнего отдыха области Украины15:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе
- Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина
- Минздрав анонсировал решительные действия по COVID-19
- В Украине - новый "рекорд" заболеваемости COVID-19 за сутки
- Вчера через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек
- Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки