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Пушилин рассказал о главных проблемах с получением паспортов РФ в ОРДО
Главарь ОРДО Денис Пушилин заявил, что для выдачи паспортов РФ жителям нужен определенный период времени, для нормализации ситуации. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ, пишет ДонПресс.
Пушилин отметил:
«Еще остаются организационные сложности, но в первую очередь это связано с повышенным ажиотажем. Мы такое видели в 2016 году, когда начиналась паспортизация граждан Донецкой Народной Республики. То есть трудности все понятны, они преодолимы. Что же касается количества, по выданным паспортам все понятно, потому что указ предполагает рассмотрение документов до трех месяцев, а прошел только месяц. Сейчас можно говорить о принятых документах, сейчас их порядка двух с половиной тысяч. Процесс идет. Я думаю, ситуация в этом плане стабилизируется».
По его словам, получать паспорта жители ОРДО будут в Ростовской области России через несколько месяцев. Также, он подтвердил, что одним из главных условий получения паспорта РФ является наличие «паспорта республики»
Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, проблема, Пушилин, ОРДО
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